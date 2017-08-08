В первом полугодии Украина экспортировала черных металлов на $4,75 млрд

Киев, , 13:14 — REGNUM На $4,75 млрд экспортировала Украина черных металлов за первое полугодие 2017 года, сообщает пресс-служба государственной фискальной службы (ГФС) Украины.

Согласно статистическим данным ГФС, за январь-июль 2017 года украинская металлургическая промышленность произвела продукции, которая составил 19,91% всего экспорта государства.

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При этом экспорт металлоизделий составил $476,9 млн, или 2% от общего экспорта Украины. Экспорт за июль 2017 года черных металлов составил $667,7 млн, а металлоизделий — $75,5 млн.

Отмечается, что импорт черных металлов на Украину составил за первое полугодие 2017 года $606 млн, металлоизделий — $426,9 млн.

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Напомним, в 2016 году по сравнению с 2015 годом экспорт черных металлов на Украине упал на 10,3% и составил $7,3 млрд, экспорт металлоизделий также упал на $24,8% и составил $689,8 млн.

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