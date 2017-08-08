С начала лета Алтайский край посетили более 700 тысяч туристов

Барнаул, , 13:28 — REGNUM Алтайский край, несмотря на дороговизну авиабилетов, становится все популярнее у туристов. Если в 2014 году общий турпоток в регион составил 1,64 млн человек, то в 2016 году он увеличился до 2,05 млн человек. А в первом полугодии 2017 года в регионе уже успели отдохнуть 770 тысяч человек (в сравнении с прошлым годом прирост составил 3%), отмечают в управлении Алтайского края по внешним связям, туризму и курортному делу.

Интересно, что с алтайским предгорьем, уникальными солёными озёрами и минеральными источниками большинство гостей предпочитает знакомиться самостоятельно. По данным анализа, проведенного Федеральным агентством по туризму, в десятку наиболее востребованных туристами регионов этим летом также вошли Санкт-Петербург и Ленинградская область, Республика Карелия, Ярославская область, Москва и Московская область, Калининградская область, Ставропольский край, Алтайский край, Республика Хакасия.

«Спрос на путешествия повышается, причем все больше россиян открывают для себя внутренние направления. Россия обладает широкими возможностями для развития различных видов туризма, благодаря этому внутренний туризм имеет хорошие перспективы роста. Повышение качества туристского обслуживания, доступности путешествий и продвижение турпродуктов позволит различным регионам России привлекать гостей и войти в число самых популярных туристических направлений в стране», — отметил руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.

Напомним, в целом за последние десять лет общий туристический поток на Алтай возрос в 3,3 раза. В настоящее время регион готов предоставить более 50 тыс. мест единовременного размещения в более чем 900 туристических предприятиях. В списке наиболее популярных мест отдыха — города-курорты Белокуриха, Яровое, Ростки, Завьявловские озера.

Так, отдых в Завьяловском и Романовском районах Алтайского края, где расположены уникальные соленые озера, в среднем обходится туристам в 724 руб. в сутки на человека.

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В этом году Белокуриха оказалась одним из самых популярных мест летнего активного отдыха россиян согласно рейтингу, опубликованному аналитическим агентством «ТурСтат».

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В топ-10 популярных мест отдыха в России вошло и озеро Большое Яровое.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, летний сезон — 2016, по мнению большинства алтайских туроператоров, был одним из самых удачных: загрузка отелей и туристических баз близка к 100-процентной. По оценке экспертов КГБУ «Туристский центр Алтайского края» («Алтайтурцентр»), спрос на летний отдых в регионе составлял примерно на 20% больше по сравнению с летним периодом 2015 года.

Еще одна тенденция, которую отметили представители алтайского турбизнеса, — увеличение заявок из других регионов России и зарубежья. По словам и.о. директора «АлтайСибТур» Ксении Лобач, больше всего заявок приходит с Севера, Урала, из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи.

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По признанию первого вице-премьера правительства РФ Виталия Мутко, Алтайский край является одним из лидеров развития въездного туризма.

И все же нельзя не отметить, что туристический сервис в регионе развит далеко не везде. К примеру, на некоторых туристических базах в Горном Чарыше нет ни дорог, ни связи, ни электричества. Но необыкновенный ландшафт, первозданная природа, чистота заповедных мест, необыкновенно вкусная рыба хариус притягивают год от года все больше туристов.

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