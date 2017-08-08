«Нефти не хватает драйверов для роста»

Москва, , 12:37 — REGNUM Цены на нефть 8 августа незначительно растут. В краткосрочной перспективе восходящий тренд, едва наметившийся на рынке, сохраняется. Тем не менее драйверов для роста цен не хватает, заявила корреспонденту ИА REGNUM замдиректора аналитического департамента Альпари Анна Кокорева.

«Сегодня в Абу-Даби завершится встреча технического комитета по мониторингу выполнения соглашения стран ОПЕК и ряда не входящих в эту организацию государств. Участники вновь соберутся, чтобы обсудить достигнутые результаты и эффект от действующего соглашения, а также дать оценку текущей рыночной ситуации и спрогнозировать ее дальнейшее развитие», — сказала эксперт.

«Серьезных движений и бурной реакции по итогам встрече на рынке нефти ждать не стоит, так как встреча носит больше консультационный характер и важные решения вряд ли будут на ней приниматься. Однако риторика стран — участниц соглашения, оценка и дальнейшее видение ситуации повлияют на рынок. Позитивное видение позволит продвинуться ценам выше текущих отметок, негативное наоборот», — пояснила Кокорева.

«Есть мнение, что соглашение может прекратить свое действие досрочно или не будет продлено далее, но достоверных подтверждений этому пока не нашлось», — отметила она.

«В течение недели будут выходить данные по коммерческим запасам нефти в США, 11 августа выйдут данные по количеству буровых установок от Baker Hughes. Пока тенденции позитивные, и запасы, и установки сокращаются, тем не менее с ростом цены на нефть активность американских производителей может увеличиться», — считает Кокорева.

«Также влияние на котировки нефти окажут публикации отчетов ОПЕК и МЭА. Скорее всего, позитив на рынке нефти будет усиливаться. До конца недели нефть марки Brent может подняться в цене до $54,5 за баррель, WTI до $51,5 за баррель», — полагает эксперт.

Добавим, 8 августа днем нефть марки Brent (октябрьские контракты) торгуется по $52,54 за баррель, за баррель WTI с поставкой в сентябре предлагают $49,60.

Читайте также: «Нефть останется возле своих максимальных значений»