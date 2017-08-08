«Нефть останется возле своих максимальных значений»

Москва, , 12:29 — REGNUM Цены на нефть 8 августа демонстрируют повышательную динамику на волне ожидания позитивного для рынка нефти итога встречи ОПЕК+ в Абу-Даби, заявил корреспонденту ИА REGNUM инвестиционный аналитик Global FX Сергей Костенко.

«Предполагается, что на этом форуме будет сделана попытка «заставить» оппортунистов — Ливию и Нигерию присоединиться к пакту или как минимум «вынудить» их не добывать нефть свыше нынешних объемов», — пояснил эксперт.

«Если итог встречи окажется позитивным и покажет не только «приструнение» Ливии и Нигерии, но и подтвердит готовность Саудовской Аравии к расширению объемов снижения добычи нефти, котировки могут локально подрасти», — считает Костенко.

Дополнительную поддержку, по его мнению, они могут получить, если публикуемые 8 августа данные по запасам нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти в очередной раз продемонстрируют их падение.

«В целом ожидается, что котировки нефти в краткосрочной перспективе будут оставаться возле своих максимальных значений, двигаясь в диапазонах», — полагает эксперт.

Как сообщает ИА REGNUM, 8 августа нефть дешевеет на ожиданиях итогов встречи комитета ОПЕК+. Стоимость нефти марки Brent снизилась на 0,42%, до $52,15. Цена на нефть марки WTI уменьшилась на 0,38% — до $49,20.

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