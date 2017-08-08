«Рубль пытается восстановиться»

Москва, , 12:20 — REGNUM Российский рубль 8 августа торгуется с незначительными изменениями. В фокусе валютного рынка итоги двухдневного заседания ОПЕК+ в Абу-Даби, заявил корреспонденту ИА REGNUM инвестиционный аналитик Global FX Сергей Костенко.

«Рубль пытается восстанавливаться на волне роста интереса инвесторов к российским облигациям Федерального займа. Но, несмотря на это, он остается не столь значительным, как это было даже весной 2016 года», — пояснил эксперт.

Это, по его мнению, обусловлено общим падением интереса спекулянтов к игре кэрри-трейд в ОФЗ и ростом геополитической напряженности между США и Россией.

«Если итоги саммита в Абу-Даби окажутся позитивными для нефтяных цен — это окажет локальную поддержку рублю, но не более того. На рубль продолжает негативно влиять геополитическая атмосфера, снижение торгового баланса и отрицательный счет текущих операций», — считает Костенко.

«Также падение потребительской инфляции ниже целевого уровня в 4,0% до 3,9% указывает на вероятное возобновление ЦБ РФ цикла понижения процентных ставок», — добавил он.

«На этой волне пара доллар США / рубль может вырасти в краткосрочной перспективе к отметке 61 рубль, а пара евро/рубль снизиться к 72 рублям», — полагает эксперт.

Как сообщает ИА REGNUM, на 8 августа ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро. Установленный Банком России официальный курс доллара равен 60,06 рубля, курс евро составляет 70,84 рубля.

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