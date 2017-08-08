Монголия обвинила защитников Байкала в искажении фактов

Улан-Батор, , 13:06 — REGNUM Государственный секретарь министерства окружающей среды и туризма Монголии Цэгмид Цэнгэл принимал участие в совещании уполномоченных правительств России и Монголии по охране и использованию трансграничных вод, которое прошло с 31 июля по 1 августа в столице Бурятии. В ходе совещания были обсуждены вопросы строительства Шурэнской ГЭС, которая вызывает активное сопротивление со стороны активистов и экологов. Корреспондент ИА REGNUM обсудил с министром результаты переговоров.

ИА REGNUM: Вы участвовали в совещании уполномоченных правительств России и Монголии по охране и использованию трансграничных вод, недавно состоявшемся в городе Улан-Удэ. Какие темы были затронуты?

В столице Бурятии проходило совещание уполномоченной комиссии по охране и использованию трансграничных вод. В этом совещании участвовали руководитель Федерального агентства водных ресурсов Вадим Никаноров со стороны РФ и я с монгольской стороны, как уполномоченный представитель. Мы обсудили состояние трансграничных вод, проблемы сохранения растений, животных, рыб и биологического разнообразия. Был сделан вывод о том, что биоразнообразие находится на нормальном уровне, что было отражено в протоколе совещания. Также был затронут вопрос строительства гидротехнических сооружений на реках Эг и Селенга. Мы подробно обсудили позиции двух стран по этим вопросам.

В 1974—1975 годах Проектный институт СССР определил некоторые точки, которые понадобятся для резервирования воды, когда уровень воды в озере Байкал большой, и для регулирования, когда уровень воды низкий. Эти точки находятся в реках Орхон, Шур и Эг, о которых мы говорим. Наша страна начала говорить о строительстве ГЭС для продолжения этой работы, а неправительственная организация РФ «Реки без границ» сопротивляется и распространяет недостоверную информацию.

Что касается влияния ГЭС на озеро, то влияние на Байкал составляет 0,0024%, так что можно сказать, влияния не будет. Ученые и специалисты Монголии изучали возможные последствия для озера и сделали такое предварительное заключение.

С другой стороны, в ходе совещания был затронут вопрос о поставках электрической энергии по низкой цене из Бурятии.

Я предлагал организовать встречу российских и монгольских ученых 24 августа в Улан-Баторе, российская сторона поддержала эту идею. Ученые из двух стран определят предметы изучения для проекта по строительству ГЭС.

ИА REGNUM: После совещания некоторые представители неправительственных организаций обвинили вас в том, что вы обосновывали необходимость строительства ГЭС предотвращением экологической катастрофы. Действительно ли предотвращение катастрофы является одной из причин строительства ГЭС?

Я не говорил о строительстве ГЭС. В 1974—1975 годах Проектный институт СССР предложил построить дамбу для защиты озера Байкал. Если климатические изменения будут происходить интенсивно, то нельзя отрицать опасности таяния ледников и высыхания рек уже через 60−80 лет. Высыхание реки Селенга опасно для озера Байкал. Тогда что будет? Поэтому я поднял вопрос о строительстве дамбы для защиты озера Байкал; он впервые был озвучен 30 лет назад. Я говорил, что следует реализовать эту идею. Мои слова немного исказили. Я ничего не говорил там о строительстве ГЭС. Но на самом же деле строительство дамбы или ГЭС на реке Селенга — это попытка защитить озеро Байкал от будущих возможных рисков.

ИА REGNUM: Вы говорили, что ученые из двух стран будут заниматься исследованием влияния ГЭС на озеро Байкал. Будут ли они изучать оценки, сделанные проектом МИНИС, и найдут ли там отражение предложения, выработанные в ходе общественных консультаций?

Ученые из двух стран 24 августа 2017 года соберутся в Монголии, для того чтобы определить, какие именно исследовательские работы нужны для ОВОС ГЭС. Нельзя отрицать, что будут учтены исследовательские работы группы МИНИС. Ученые будут все обсуждать.

Напомним, Монголия намерена построить ГЭС в бассейне притока Байкала реки Селенги, что вызывает тревогу у ряда российских экологов, общественных деятелей, а также жителей Бурятии и Иркутской области.

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Президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Бурятию 4 августа заверил, что власти РФ следят за вопросом строительства ГЭС в Монголии.

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