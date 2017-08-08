У нижегородских коммерсантов отобрали автовокзал

Нижний Новгород, , 12:00 — REGNUM В городе Лысково Нижегородской области у коммерческой фирмы отобрали здание автовокзала, выкупленное ранее у муниципалитета. При этом предприниматели сами виноваты в том, что лишись здания.

Как сообщили ИА REGNUM в прокуратуре, ранее здание являлось муниципальной собственностью и принадлежало на праве хозяйственного ведения местному пассажирскому автотранспортному предприятию.

В январе 2017 года между предприятием и коммерческой организацией был заключен договор, в рамках которого здание отошло коммерческой структуре всего за 3,5 млн рублей.

После завершения сделки предприниматели отказали транспортникам в возможности осуществлять перевозки пассажиров через здание автовокзала. Предприятие лишилось возможности осуществлять свою уставную деятельность.

В ситуацию пришлось вмешиваться прокуратуре. В суд был направлен иск о признании договора купли-продажи здания недействительным.

Арбитражный суд Нижегородской области удовлетворил иск и обязал коммерсантов вернуть муниципалитету полученное по договору здание автовокзала.