Кредиты выгоднее в Чувашии — но растёт ипотека в Татарии: обзор по ПФО

Нижний Новгород, , 12:52 — REGNUM В Приволжском федеральном округе средневзвешенная ставка по жилищным кредитам, выданным в течение июня 2017 года, составляла 11,16%, что ниже майского показателя на 0,2 процентного пункта. С января по июль 2017 года данный показатель был 11,53% против ставки в 12,54%, которая была обнародована ЦБ РФ на 1 января. Таким образом, к июлю жилищные кредиты в ПФО подешевели на 1,01%, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы ЦБ РФ.

Из всех регионов ПФО по кредитам, выданным на жильё в июне, самые низкие ставки были в Чувашии — 10,68%, Ульяновской области — 11% и Марий Эл — 11,01%. Не особо дороже выдавались кредиты в Пензенской области — 11,07%, Кировской области — 11,08% и Самарской области — 11,13%. Приобрести квадратные метры в Татарии с использованием заёмных средств можно было в среднем под 11,19%.

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Несколько выше ставки в Удмуртии — 11,46%, Мордовии — 11,35% и Пермском крае — 11,27%.

Отметим, из российских регионов самая выгодная ипотека в июне была в Тюменской области — 10,16% против 11,11% в целом по стране.

По данным ЦБ РФ, в ПФО к 1 июля 2017 года было выдано 105 020 жилищных кредитов на общую сумму 150,631 млрд рублей. Наибольшее число их оформлено в Татарии — 17 406. На втором месте расположилась Башкирия — 14 438 единиц, а на третьем Самарская область — 10 551.

По данным Управления Росреестра по Татарии, за пять месяцев 2017 года в республике по жилым помещениям зарегистрировано 16 574 ипотечные сделки, что примерно на 18% выше показателя за январь — май 2016 года.

В Башкирии, по данным Управления Росреестра по РБ, за первое полугодие 2017 года относительно такого же периода 2016 года отмечался спад количества регистрационных записей об ипотеке на 4%. И в целом в регионе число зарегистрированных прав на жильё резко снизилось — сразу на 31%. Количество зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве увеличилось на 7,5% и составило более 7 тыс.

В Чувашии, где ипотечная ставка на сегодня — самая низкая в ПФО, регистрационные сделки с ипотекой уменьшились на 8% (5902 — в первом полугодии 2017 года, 6382 — в первом полугодии 2016 года). На 25% сократилось в этом году количество сделок купли-продажи жилых помещений. Регистрация прав на жилые помещения (дома, квартиры, комнаты) уменьшилась на 16% (2017 год — 35 234, 2016 год — 41 821). Уменьшилось количество зарегистрированных договоров долевого участия в строительстве жилья на 14%.

Таким образом, ни один регион с самыми низкими ставками в июне не вышел в лидеры по числу оформленных кредитов на жильё. Так, в Марий Эл, наоборот, к июлю было оформлено меньше всего кредитов по округу — 2 423, спад регистрации ипотеки составил 7,8%. На втором месте расположился регион с высокими ставками — Мордовия, где оформили 2 636 кредитов. А на третьем Пензенская область — 3 783.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в первом полугодии 2017 года российские банки выдали 426,03 тыс. жилищных кредитов на 775,3 млрд рублей.

Стоит отметить, что, несмотря на снижение, ставки по ипотеке в России всё равно остаются на очень высоком уровне. Экономисты считают, что наиболее приемлемый уровень для российской экономики — это ставки по 4−6%.

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