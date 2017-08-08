В Казахстане растет машиностроительное производство

Астана, , 10:54 — REGNUM На 44% выросло машиностроительное производство в Казахстане за первое полугодие 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, сообщает 8 августа «Energyprom.kz».

Согласно сообщению, в течение первого полугодия казахстанские машиностроительные заводы выпустили продукции на 409,7 млрд тенге ($1,24 млрд), причем наиболее эффективными оказалась Карагандинская область, южная столица республики Алма-Ата и Восточно-Казахстанская область, совместно выпустившие продукции на 155,6 млрд тенге ($470 млн).

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Отмечается следующий рост по отраслям:

производство компьютеров, электронной и оптической продукции — на 2,8%, до 17,7 млрд тенге ($53 млн);

производство электрооборудования — на 51,6%, до 54,5 млрд тенге ($160 млн);

производство автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов — в 2,8 раз, до 64,5 млрд тенге ($190 млн);

производство прочих транспортных средств — в 3,8 раза, до 51,7 млрд тенге ($160 млн);

ремонт и установка машин и оборудования — на 11,7%, до 170,7 млрд тенге ($510 млн).

Также запланировано открытие приборостроительного завода по выпуску электросчетчиков, трансформаторов и других приборов в Индустриальном парке №1 в столице Казахстана совместно с китайской корпорацией Beijing DianLianYu Technology Co. Финансирование проекта составит порядка $200 млн, на предприятии будут работать от 40 до 120 сотрудников.

Напомним, внешний долг Казахстана по итогам I квартала 2017 года составил $165,5 млрд или 116,8% от годового ВВП, увеличившись с начала 2017 года на 1,06%. При пересчете на душу населения на каждого жителя Казахстана приходится $9,2 тыс. долга.

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