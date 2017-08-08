Экономика КНР в июле: импорт и экспорт продолжают расти

Пекин, , 10:38 — REGNUM Согласно последним данным, опубликованным Главным таможенным управлением КНР, по итогам завершившегося июля объем китайского экспорта увеличился на 11,2% в годовом исчислении, импорт также продемонстрировал рост 14,7%. Торговое сальдо по итогам июля составило 321,2 млрд юаней, что на 1,4% больше по сравнению с аналогичным периодом в 2016 году.

Объем внешнеторгового оборота КНР увеличился на 12,7% и составил 2,32 трлн юаней. За первые семь месяцев 2017 года экспорт продемонстрировал рост 14,4%, импорт увеличился на 24%, что привело к снижению положительного сальдо торгового баланса на 14,5%, пишет «Синьхуа».

С начала года внешнеторговый оборот страны составил 15,46 млрд юаней, что на 18,5% больше по сравнению с аналогичным периодом в 2016 году. Главным торговым партнером КНР остался ЕС, оборот с которым вырос на 17,1%, остановившись на отметке 2,33 трлн юаней.

Торговля с США, странами АСЕАН и Японией также продемонстрировала положительную динамику, увеличившись на 20,6%, 20,9%, 16,9% соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, согласно последним данным, опубликованным Государственным статистическим бюро КНР, по итогам июня 2017 года ключевой показатель уровня инфляции в стране — индекс потребительских цен (CPI) составил 1,5%.

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