Минвостокразвития: Благовещенск может стать свободным портом

Владивосток, , 10:35 — REGNUM Минвостокразвития рассматривает возможность распространения режима свободного порта Владивосток на Благовещенск и пункты пропуска Благовещенского развития, заявил замминистра РФ по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев на выездном совещании Секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева в Якутске.

«Распространение режима свободного порта на Благовещенск предполагается в рамках продолжения работы по созданию особых правовых режимов хозяйственной деятельности на приграничных территориях и благоприятно скажется на городе, на регионе и Дальнем Востоке в целом», — сообщил Качаев.

Ранее министр РФ по развитию Дальнего Востоканеоднократно заявлял, что Минвостокразвития планирует расширять границы свободного порта и совершенствовать механизм порто-франко.

«Министерство уже внесло в правительство России предложения по распространению режима свободного порта на международные аэропорты Хабаровск (Новый), Петропавловск-Камчатский (Елизово), а также на Советско-Гаванский муниципальный район», — добавили в пресс-службе министерства.

Напомним, 13 июля 2015 года президент России Владимир Путин подписал закон № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток», который вступил в силу 12 октября 2015 года.

В июле 2016 года был подписан закон, в результате которого режим порто-франко получили Ванинский муниципальный район (Хабаровский край), Корсаковский городской округ (Сахалинская область), Петропавловск-Камчатский, Певек (Чукотский автономный округ) и Лазовский муниципальный район (Приморский край). Также с 1 июля 2017 года режим свободного порта был распространен на Углегорский городской округ Сахалинской области.

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