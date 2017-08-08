Пенсионные накопления граждан Казахстана вернутся только в 2032 году

Астана, , 10:21 — REGNUM К 2032 году смогут вернуть свои пенсионные накопления граждане Казахстана, передает 7 августа казахстанский телеканал «КТК».

Согласно сообщению, «Единый накопительный пенсионный фонд» (ЕНПФ) Казахстана намерен вернуть 71 млрд пенсионных накоплений (12,85 млрд рублей) путем обмена облигаций Международного банка Азербайджана на суверенные облигации правительства Азербайджана по номиналу. При этом срок обращения новых ценных бумаг составит 15 лет, а доходность — 3,5% в долларах.

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Отмечается, что первоначально планировалось покрыть убытки от вложения в Международный банк Азербайджана, находящегося на грани дефолта, к 2024 году с доходностью более 8%. Также у ЕНПФ возникли проблемы в ходе объединения частных фондов, среди которых оказались задолженности 32 компаний на 161 млрд тенге (29,14 млрд рублей). Из них долги 21 компании на сумму 40 млрд тенге (7,24 млрд рублей) могут быть потеряны безвозвратно для фонда и для граждан Казахстана.

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Напомним, ранее ЕНПФ Казахстана вложил $250 млн в ценные бумаги Международного банка Азербайджана, который находился на момент размещения бумаг на грани дефолта. В результате значительные пенсионные накопления граждан Казахстана оказались под угрозой утери.

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