В Ярославле муниципальная управляющая компания рекламировалась без лицензии

Ярославль, , 10:15 — REGNUM В Ярославле муниципальное предприятие «Управляющая дирекция» рекламировало свою деятельность по управлению многоквартирными домами без специальной лицензии. Так считают в Управлении федеральной антимонопольной службы Ярославской области, где возбудили дело о нарушении закона «О рекламе». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ярославском УФАС.

В ФАС полагают, что в рекламных сообщениях содержались некорректные сравнения услуг муниципального предприятия с услугами, оказываемыми иными управляющими организациями. МУП «Управляющая дирекция» публиковало не соответствующие действительности сведения о преимуществах своих услуг, что тоже запрещено законом.

Мэрия Ярославля создала 1 июня собственную муниципальную управляющую компанию. МУП «Дирекция по управлению и эксплуатации многоквартирных домов и приватизации жилого фонда» создано в результате реорганизации муниципального «Агентства по приватизации жилья».

«Данное предприятие публиковало свою рекламу в СМИ в июне 2017 года, а лицензию на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами получило только 17 июля этого года. К нам поступили обращения и мы сопоставили сроки публикаций рекламы и получения лицензии, возбудили дело. Мы сделали запрос документов и ждем их получение. Пытаемся понять, осуществляло ли фактически МУП «Управляющая дирекция» до 17 июля работы по управлению домами», — сказал корреспонденту ИА REGNUM главный специалист-эксперт отдела контроля органов власти и рекламы регионального УФАС Светлана Солодяжкина.

Заседание комиссии УФАС назначено на 21 августа.

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