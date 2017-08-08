Минвостокразвития предложило учесть развитие приграничных территорий

Якутск, , 10:12 — REGNUM В целях обеспечения нацбезопасности мероприятия по развитию приграничных территорий Дальнего Востока необходимо прописать в госпрограммах, заявил замминистра РФ по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев на выездном совещании Секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева в Якутстке.

предложил утвердить на федеральном уровне перечень социально-значимых мероприятий на приграничных территориях, которые требуют привлечения средств федерального бюджета.

«Необходимо учесть в спецразделах по опережающему развитию Дальнего Востока в рамках госпрограмм конкретные мероприятия по развитию приграничных территорий в соответствии с планом мероприятий», — сообщил он.

Также он заявил о необходимости включить меры поддержки трудовой занятости, социального, транспортного, медицинского обеспечения, обеспечения устойчивой сотовой связью и меры поддержки местной экономики.

«В настоящее время отраслевые ведомства в условиях секвестирования финансовых средств федеральных программ доводят до дальневосточных регионов заниженные объемы федеральных средств, которые не обеспечивают реализацию уже запланированных мероприятий либо приводят к увеличению нагрузки на региональный бюджет», — добавил Качаев.

Напомним, сейчас Минвостокразвития России совместно с дальневосточными регионами подготовлены предложения по 83 объектам, требующим финансирования до 2020 года. Объем федеральных средств за три года составит более 44 млрд рублей.

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