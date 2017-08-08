Законопроект о расширении медицинского кластера внесен в Госдуму

Москва, , 10:03 — REGNUM Законопроект о расширении международного медицинского кластера на территории Москвы и Московской области правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 8 августа.

В территорию кластера планируется включить принадлежащий Москве земельный участок, на котором располагается здание Медицинского комплекса в Отрадном, а также прилегающую к зданию территорию, принадлежащую Московской области.

Территории, которые будут относится к кластеру, определят власти Москвы и области на основании соглашения. Документ также установит особенности участия Московской области в управлении структурой.

Деятельность ММК на новой территории предполагается организовать с соблюдением тех же стандартов, принципов управления и регулирования, порядка взаимодействия с участниками кластера, как и на территории инновационного центра «Сколково».

Изменения предусматривают, что при утверждении проекта планировки территории кластера необходимо его согласование с высшим исполнительным органом государственной власти Московской области.

Законопроект содержит положение о том, что соглашение вступает в силу после его согласования с правительством России.

Цель создания кластера — оказание медицинской помощи, повышение её качества, развитие образовательной деятельности в сфере охраны здоровья, обеспечение продвижения результатов научных исследований в медицине и медицинских технологиях, развитие международного сотрудничества в этой сфере.

Участниками проекта могут быть как российские, так и иностранные юридические лица или индивидуальные предприниматели, деятельность которых будет осуществляться в особом правовом режиме.