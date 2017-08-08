«Нефть не оставляет надежды»

Москва, , 09:59 — REGNUM На рынке нефти 7 августа наблюдались неоднозначные и волатильные торги. Баррель Brent предпринял неудачную попытку возвращения к уровню 53 и откатился в район 51,37, откуда вернулся выше 52, но закрылся в «минусе», заявил корреспонденту ИА REGNUM региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас.

«На рынке не было значимых новостей, и внутридневные движения были скорее обусловлены техническими факторами. Трейдеры снова дают понять, что не готовы атаковать отметку $53. Точнее, не располагают соответствующими катализаторами», — уточнил он .

«В краткосрочной перспективе рынок будет следить за новостями от экспортеров ОПЕК, которые обсудят уровень соблюдения договоренностей в рамках сделки. Велика вероятность, что производители попытаются поддержать застопорившийся рост котировок и постараются проявить максимально оптимистичный тон», — считает эксперт.

«Не меньшее влияние на этой неделе окажут традиционные данные по американским запасам. Дальнейшее сокращение объемов запасов и добычи углеводородов способно вернуть цены к росту на открытии новых лонгов при появлении дальнейших свидетельств снижения активности сланцевых компаний США. В противном случае на сырьевых площадках усилятся сомнения в скорой ребалансировке рынка», — полагает Салас.

«Несмотря на то, что в последние дни подъем Brent застопорился, шансы на возобновление бычьего хода сохраняются, о чем говорят покупки актива на просадках и сигналы о замедлении активности на сланцевых месторождениях в Штатах», — отметил эксперт.

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