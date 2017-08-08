«Рубль: главное испытание впереди»

Москва, , 09:41 — REGNUM Рубль показал стабильные и безынтересные торги 7 августа, как, впрочем, и все основные валютные пары на международном рынке Форекс, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

По его словам, нефть также не подавала четких сигналов. После просадки в район 51,40 Brent привлекла покупки, но закрылась в небольшом минусе. По итогам сессии доллар и евро набрали скромные 0,1% и 0,3%, финишировав на уровнях 60,03 рубля и 70,81 рубля.

«Геополитика отошла на задний план, и рубль позволил себе несколько оправиться. Тем временем ситуация на рынке нефти не располагает к покупкам российской валюты, а доллар после сильных данных по занятости выглядит немного увереннее. На фоне этих противоречивых сигналов пара доллар/рубль может продолжить консолидацию в районе 60 руб. до появления более внятных факторов», — пояснил эксперт.

8 августа, по его мнению, таковым может послужить поведение нефти марки Brent, которая будет реагировать на заявления представителей ОПЕК в рамках запланированной встречи. В случае возвращения черного золота к отметке $53 и выше доллару придется отступить под 60 рублей.

«Динамика американской валюты в ближайшее время будет в меньшей степени влиять на настрой российской валюты. Главным испытанием станет пятничный блок статистики по американской инфляции (11 августа)», — отметил Ковалев.

Если данные разочаруют, доллар будет реагировать повсеместным падением на ослаблении ожиданий по ставкам. При таком положении дел рубль выиграет, особенно если нефть вернется к росту после заявленного на 10 августа ежемесячного отчета ОПЕК», — считает эксперт.

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