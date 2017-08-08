Либерализация ОСАГО: зачем и кому это выгодно

Екатеринбург, , 10:17 — REGNUM Новые поправки в закон об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО), предложенные Министерством финансов РФ, вызвали противоречивые мнения в обществе. Специалисты авторынка, автострахования и сопутствующих отраслей смотрят на вопрос либерализации тарифов ОСАГО по-разному, но едины в одном: ныне существующую тарификацию, её принцип, необходимо срочно менять. Есть возражения и против самого обязательного страхования автоответственности, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В идеале — конкурентный рынок

Напомним, сейчас «вилка» тарифов по ОСАГО на каждый вид транспорта устанавливается регулятором. Согласно новым поправкам в закон об ОСАГО, грядёт либерализация — страховщики смогут самостоятельно устанавливать ставку тарифа внутри утвержденных Центробанком базовых значений.

Вынося решение по тарифу, страховщик будет учитывать характеристики автомобиля, цели его использования и вид собственника. Важным фактором для установления тарифа станет манера вождения водителя (проект предусматривает установку страховщиком устройств телематики), нарушения Правил дорожного движения (ПДД), учитывающий превышение скорости более чем на 60 км в час, выезды на встречную полосу, проезды на красный, вождение в нетрезвом виде и так далее. Максимальный размер страховой премии по ОСАГО, согласно поправкам, не сможет превышать трёхкратного значения базовой ставки тарифа.

«В идеале должен сформироваться конкурентный рынок, где сам водитель и владелец транспортного средства будет выбирать страховую компанию в зависимости от тарифов, которые она предлагает», — поясняет предложения Минфина РФ директор Института транспортного планирования Российской академии транспорта Михаил Якимов.

«Коэффициент нарушения ПДД, введённый авторами поправок в закон об ОСАГО, вместо коэффициента мощности и территориального коэффициента, в большей степени отвечает современным требованиям к транспортной безопасности. А либерализация рынка, связанная с предоставлением страховщикам права самостоятельно определять конкретные значения страховых тарифов, должна, по идее, сделать работу страховых компаний более эффективной и прибыльной», — говорит директор департамента финансовых услуг группы компаний «АвтоСпецЦентр» Дмитрий Белов.

Кому выгодны и нужны поправки в закон об ОСАГО

Страховщики признают: ситуация на рынке ОСАГО плачевная. Официальный представитель компании «АльфаСтрахование» Юлия Плехова называет либерализацию тарифов ОСАГО сверхактуальной. Но в какой степени спасительной?

«Текущие предложения — это наслоение новых коэффициентов, «тарифный ГУЛАГ», а не переход к действительно свободному тарифу, — считает Юлия Плеханова. — Сейчас все согласны, что текущие тарифы недостаточны и убыточны. На сегодня бизнес по ОСАГО убыточен более, чем в половине регионов России. Если ряд игроков начнет снижать тарифы в благополучных по ОСАГО регионах — это приведет сперва к сознательному демпингу ряда игроков и их последующего бегства, и за них будут вынуждены платить оставшиеся из фондов Российского союза автостраховщиков (РСА), как это уже было в 2006—2008 годах, или привлекать инструмент будущей санации».

Специалист «АльфаСтрахования» предупреждает: если будет не 60%, а 100% регионов убыточны в ОСАГО — часть компаний с сознательным менеджментом будут вынуждены добровольно отказаться от участия в ОСАГО и сдать лицензии. По примеру того, как это происходило в 2016 году, и как это демонстрирует опыт компаний «ВТБ Страхование», «Уралсиб» и «Альянс».

"К сожалению, текущий тариф недостаточен, чтобы позволить перейти к лимиту выплат в 2 млн руб в случае смерти участника ДТП. Так как сам тариф рассчитывался в ценах 2013−2014 годов для покрытия убытков по имуществу в пределах 400 тыс. рублей и до 500 тыс. руб. по «жизни и здоровью», а лимиты выплат по риску вреда жизни и здоровья в два миллиона в нем попросту не были учтены и не заложены тогда», — поясняет Юлия Плехова.

Переход на полностью освобождённый от регулирования тариф, позволяющий учитывать максимум информации о страховых рисках, исправил бы ситуацию на рынке страхования. И предложение формирования тарифа, исходя из персональных данных и личных особенностей каждого водителя — справедливо и своевременно, считает эксперт в автостраховании.

Однако директор Института транспортного планирования Российской академии транспорта Михаил Якимов полагает, что необходимо остаться в существующих коридорах — 500 и 400 тыс. рублей страховой выплаты, за причинённый вред здоровью и имуществу соответственно.

«Все, что свыше, можно решать в судебном порядке. Не думаю, что ОСАГО должно покрывать все убытки. Если человек волнуется и не уверен в своих навыках вождения, то пускай за дополнительную плату увеличит данный порог в добровольном порядке. Региональные коэффициенты также следует оставить на усмотрение страховых организаций, которые сами должны определять какие коэффициенты учитывать при формировании своей ценовой политики — это правильный путь для организации рынка ОСАГО», — высказал свое экспертное мнение Михаил Яковлев.

Ряд автомобилистов вообще против обязательного страхования автоответственности. К примеру, зам. генерального директора Русского АвтоМотоКлуба Андрей Барсуков считает, что ОСАГО нужно отменить, так как, по его словам, уже сейчас более четверти автовладельцев ездят без этого полиса либо с его подделкой.

«На мой взгляд, все движения вокруг тарифов на ОСАГО лоббируются самими страховыми компаниями, и, к сожалению, планируемый в будущем отказ от государственного регулирования этих тарифов и выпуск их в «свободное плавание» скорее всего будет не в пользу автовладельцев, — говорит Андрей Барсуков. — Напомню, что уже сейчас все страховые компании могут снижать стоимость ОСАГО для клиентов в рамках установленного ЦБ (Центральным банком — ИА REGNUM ) совместно с РСА ценового коридора, однако почти все они работают по верхней планке, понижаясь только для отдельных клиентов или же в рамках некоторых официальных тендеров на привлекательные автопарки».

Либерализация тарифов ОСАГО будет действенна при условии работы так называемых «рыночных механизмов»: спроса и предложения, поясняет экономическую сторону вопроса доцент департамента финансов НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург Юлия Тарасова.

«Однако, эти механизмы должны работать без участия государства, а в данном случае, подразумевается, что государство сделало «вилку» цен, и дальше все на усмотрение страховщиков, то есть создание «конкурентной» среды. При этом речь идет о социальном виде страхования, имеющем ключевое значение для всего «населения на колесах». Абсолютно противоречивые меры не приведут к желаемому результату: удовлетворению интересов всех участвующих в процессе сторон», — резюмирует экономический эксперт.

Что будет, если на совесть страховщиков отдать тарифню «вилку»? Не поторопятся ли они сразу же извлечь из этого максимальную выгоду? У экспертов есть сомнения.

«Как только страховщикам дадут «вилку», то, как водится, будут максимальные значения, — полагает зам. директора юридической фирмы ООО «Изумрудное небо» Ирина Незнамова. — Удаление из базы для расчета мощности автомобиля верно, были даже в 2000-х годах попытки оспорить это. Если смотреть строго в закон об ОСАГО и Гражданский кодекс РФ, то страхуется отвественность конкретного лица за причинение вреда другому. Однако полис страхования привязывается именно к автомобилю, а не к личности, что искажает саму суть страхования ответственности. Полис следует выдавать конкретному лицу, и в этом полисе должны быть указаны транспортные средства и должен вестись учет по конкретному лицу, его ответственность и стиль вождения».

Кто оплатит телематику и зачем она?

Обычных автовладельцев сразу же возбудил вопрос об установке телематических устройств для снижения тарифа по ОСАГО. Водитель с 15-летним стажем Николай Самойлов из Екатеринбурга при первом прочтении информации о грядущих изменениях увидел в законопроекте вмешательство в личную жизнь граждан.

«Я обычный дисциплинированный автомобилист, — говорит Николай. — Для меня ОСАГО — лишние, но обязательные расходы. И что я вижу? Мне обещают сократить эти расходы, если я поставлю помимо своего видеорегистратора еще некое устройство телематики, которое будет следить, как они говорят, «за стилем моего вождения» в обязательном порядке. Фактически будут следить за мной в моем же автомобиле. То есть мне предлагают установить в машину некого «инспектора дорожно-патрульной службы». Тогда придется ДПС-ников батальонами сокращать. Об этом кто-нибудь подумал?»

Директор по развитию сервиса «Сравни.ру» Евгений Коротаев признался, что тоже пока не понимает инициативу с установкой телематического устройства, фиксирующего стиль вождения.

«Необходимо формировать стоимость исходя из истории вождения водителя, а не исходя из устройства, которое будет фиксировать его стиль вождения. Кто будет оплачивать такое устройство? Понимания нет. Что касается установки телематического устройства — эта инициатива пока мало продумана», — считает эксперт.

Но в целом либерализацию поддерживает. «Убрать коэффициент мощности и территориальный коэффициент — это логично. Либерализация — это правильный шаг. От неё осторожные и дисциплинированные водители получат скидку, так как за них будут бороться, а те, кто часто попадает в ДТП, получат тариф выше. И задумаются», — говорит Евгений Коротаев.

С предыдущим экспертом согласен и Тимур Якупов из «Национальной ассоциации корпоративных директоров», считающий, что повышающий коэффициент в зависимости от города уже себя изжил, не отражает истинную картину на дорогах.

«Непонятно, за чей счет будут ставиться системы контроля вождения, — говорит Тимур Якупов. — Боюсь, это поле для коррупции и очередного спекулирования вокруг убыточности, в том числе, в части трехкратной базовой ставки. Насильно заставить не смогут, это важно понимать. Да и законодатели вряд ли пропустят, кроме грубых нарушителей. А вот привязать к ГЛОНАСС, для контроля вождения, да. Двух зайцев, как говорится, одним выстрелом: и ГЛОНАСС, и контроль стиля езды».

Директор по развитию бизнеса АО «Группа Т-1», занимающейся развитием телематических продуктов и сервисов, поясняет автомобилистам, что введение телематических устройств — это приближение рынка российского ОСАГО к европейскому.

«Рынок Европейского ОСАГО более десяти лет назад прошел подобный этап, — говорит Игорь Хереш. — Там стоимость ОСАГО зависит от большего количества факторов, чем нынешнее ОСАГО в России, в том числе от качества вождения водителя. Страховая телематика является одним из драйверов роста Европейского рынка. Благодаря ей клиент получает качественный сервис и существенную скидку на полис ОСАГО, а страховые компании могут дифференцировать тарифы в том числе в соответствии с качеством вождения клиента».

Телематику в ОСАГО поддерживает и Юлия Плехова.

«Современные технологии, использование инструментов bigdata, искусственного интеллекта, оценка риск-модели по каждому водителю, информации о штрафах, и как человек водит и паркуется — используя все это для скорриннга — мы очень быстро придем к максимально справедливому тарифу, ведь компаниям будет интересно дать максимально выгодное для клиента и для себя предложение, позволяющее по максимуму учитывать при установке стоимости ОсАГО не только риски, но и время проведенное за рулем, или общий требуемый пробег для автомобиля на время страхования», — считает эксперт по автострахованию.

«Оснащение автомобилей тахографом и системами телематики, фиксирующими стиль вождения — данную опцию можно предложить в добровольном порядке водителям, стимулируя их на это решение с помощью различных преференций в тарифах, но не делать это решение принудительным и обязательным для всех», — подводит общий знаменатель в размышлениях о телематических устройствах директор Института транспортного планирования Российской академии транспорта Михаил Якимов.

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