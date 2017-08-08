На 24% вырос спрос на турпоездки по России

Москва, , 09:03 — REGNUM В России летом 2017 года вырос спрос на путешествия внутри страны. Количество туристов, бронировавших туры по России на июль и август, увеличилось на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, сообщили в Ростуризме.

Среди самых популярных российских направлений традиционно лидируют Краснодарский край и Крым, на которые в совокупности приходится около 80% всех бронирований туров.

В десятку наиболее востребованных туристами регионов этим летом также вошли Санкт-Петербург и Ленинградская область, Республика Карелия, Ярославская область, Москва и Московская область, Калининградская область, Ставропольский край, Алтайский край, Республика Хакасия.

В Ростуризме отметили, что жители России также стали больше самостоятельно путешествовать по стране. Объем проданных авиабилетов туда-обратно на июль — август 2017 года вырос на 38%, а по внутренним направлениям — на 41% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Среди самых популярных направлений авиаперелетов: Симферополь, Сочи, Анапа, Краснодар и Минеральные Воды.

«Спрос на путешествия повышается, причем все больше россиян открывают для себя внутренние направления. Россия обладает широкими возможностями для развития различных видов туризма, благодаря этому внутренний туризм имеет хорошие перспективы роста», — считает руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным АОР, регион Большого Сочи лидирует по объемам бронирований у российских туристов. Самую значительную часть турпотока принимает Адлер (до 40% от всего внутреннего турпотока), На втором и третьем местах рейтинга — Анапа и Геленджик. На 3−5-м местах находится Крым.

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