МИД РФ открыл сайт по выдаче электронных виз во Владивосток

Владивосток, , 09:24 — REGNUM Министерство иностранных дел России сегодня, 8 августа, запустило сайт, через который граждане 18 стран могут оформить электронные визы для посещения свободного порта Владивосток. Первое время въезд на территорию Приморского края будет осуществляться только через два пункта пропуска, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: «Электронные визы расширят связи Приморья с КНР, Японией и Сингапуром»

Начиная с 8 августа оформить электронные визы во Владивосток могут граждане Алжира, Бахрейна, Брунея, Индии, Ирана, Катара, КНР, КНДР, Кувейта, Марокко, Мексики, ОАЭ, Омана, Саудовской Аравии, Сингапура, Туниса, Турции и Японии.

Сайт работает на русском, английском и китайском языках. Здесь же указано, что оформление электронной визы должно осуществляться быстро, просто, удобно и бесплатно: в течение четырех дней, на круглосуточной основе, без каких-либо приглашений и сборов.

В министерстве иностранных дел РФ уточнили, что пока въезд в Приморье будет открыт через аэропорт «Кневичи» и морской пункт пропуска «Владивосток». Другие пункты пропуска порто-франко будут открываться по мере их оснащения соответствующими программно-техническими комплексами.

Читайте также: На ВЭФ-2017 года презентуют проекты с инвестициями в 1,2 трлн рублей

Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2017 года глава министерства по развитию Дальнего Востока России Александр Галушка выразил надежду, что механизм упрощённого визового режима заработает в преддверии третьего Восточного экономического форума, который пройдёт во Владивостоке 6−7 сентября. Участие в ВЭФ-2017 года примут 26 стран, подано на 30% заявок больше, нежели в 2016 году.

Упрощённый визовый режим должен был заработать с 1 июля 2016 года, однако нововведение, по словам полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, не запустили из-за усложнения миграционных потоков в мире. Закон об упрощенном визовом режиме в свободном порту был подписан президентом Владимиром Путиным только 7 марта 2017 года.