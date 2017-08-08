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Возвращение юаня 2.0: валюта КНР вновь укрепляется

Экономика

Доллар США ослаб на 44 базисных пункта

Возвращение юаня 2.0: валюта КНР вновь укрепляется
Иллюстрация: 23yy.com
Юань

Пекин, 8 августа 2017, 08:40 — REGNUM  Согласно заявлению, размещенному ЦБ КНР, по состоянию на 8 августа паритетный курс китайского юаня к доллару США составил 6,7184 юаня за доллар. Таким образом, национальная валюта КНР «отыграла» у доллара еще 44 базисных пункта.

Накануне доллар США резко укрепился к юаню, который уступил американской валюте сразу 96 базисных пунктов. Причиной ослабления юаня стала финансовая активность третьих стран на международном валютном рынке, пишет «Синьхуа».

В заявлении Народного банка Китая отмечается, что колебания курса национальной валюты КНР в пределах 2% не оказывают влияния на темпы восстановления национальной экономики.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по состоянию на 7 августа центральный паритетный курс китайского юаня к доллару США составил 6,7228 юаня за доллар.

Читайте ранее в этом сюжете: Доллар США значительно укрепился к национальной валюте КНР

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