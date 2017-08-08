Эксперт: Увеличение требований «Нафтогаза» ничем не поможет Украине

Москва, , 07:46 — REGNUM Увеличение исковых требований «Нафтогаза» к «Газпрому» на $5 млрд ничем не поможет украинской стороне в Стокгольмском арбитражном суде, сообщил ведущий эксперт Фонда национальной энергобезопасности Станислав Митрахович в интервью «Пятому каналу».

По его словам, в ходе судебных разбирательств позиция «Газпрома» будет гораздо серьёзней, чем у украинской стороны, так как «Газпром» будет апеллировать к контракту 2009 года, по условиям которого компания может самостоятельно изменять стоимость транзита газа по определённым тарифам.

«То, что Украина насчитает еще плюс 5 миллиардов или какое-то другое количество миллиардов, особого значения иметь не будет», — сказал Митрахович.

Напомним, «Газпром» пытается взыскать с «Нафтогаза» более $37 млрд за недобор топлива по условию «бери или плати», а также за неоплаченные Украиной поставки голубого топлива в мае-июне 2014 года, включая пени. Украинская сторона, в свою очередь, подала встречный иск и требует от «Газпрома» компенсации за снижение объёмов транзита газа и низкую транзитную ставку на более $13 млрд.

Арбитражный суд Стокгольма должен вынести решение по искам, как ожидается, не позднее 30 ноября 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, коммерческий директор «Нафтогаза» в эфире украинского «Пятого канала» заявил, что украинская сторона может увеличить исковые требования к российской компании еще на $5 млрд.

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Стоит отметить, что в начале августа «Газпром» увеличил транзит российского газа в обход Украины через трубопровод OPAL (сухопутное продолжение «Северного потока») на 40%. Увеличение объёмов связано с тем, что с российской компании был снят лимит на использование компанией мощностей OPAL, наложенный 23 декабря 2016 года по иску правительства Польши и компании PGNiG.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, газопровод OPAL доставляет российское голубое топливо в страны Европейского союза, минуя Польшу и Украину. Газопровод проходит по территории Германии — от Грейфсвальда до Ольбернхау.

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В свою очередь министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик в интервью одному из украинских телеканалов заявил, что считает бессмысленной политику «Нафтогаза» по транспортной системе, а сами они для себя её уже вычеркнули и не рассматривают в 2019 году. Глава украинского Минэнерго также допустил, что оператор украинской газотранспортной системы (ГТС) «Укртрансгаз» из-за сокращения инвестиций может оказаться технически не готов к прокачке голубого топлива.

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