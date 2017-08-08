«Рубль: направление меняется»

Москва, , 07:40 — REGNUM Торги на внутреннем рынке открылись 7 августа ростом по доллару и евро. Рубль в начале торговой сессии подешевел вслед за снижением нефтяных котировок, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов. Цена на нефть марки Brent в ходе европейских торгов снижалась до $51,35 за баррель. На этом фоне курс доллара повышался до 60,33 рубля, курс евро — 71,20 рубля.

В Абу-Даби проходит встреча технического комитета ОПЕК, на которой обсуждается выполнение обязательств по сокращению нефтедобычи. Инвесторов волнует один вопрос: присоединится Ливия к соглашению по ограничению нефтедобычи или нет? В связи с этим они нервничают, так как кроме этой встречи у нефти нет других драйверов для движения.

Тем не менее цена на нефть остается торговаться в боковом тренде, а покупатели выкупают её на спадах. К закрытию торгов в Штатах стоимость Brent выросла на 2%, до $52,38. Курс доллара снижался до 59,87 рубля, курс евро — до 70,59 рубля. По итогам дня рубль закрылся к иностранным валютам незначительным снижением.

Экономический календарь на 8 августа пустой. Динамика рублёвых пар будет определяться колебаниями цен на нефть и результатами встречи технического комитета ОПЕК. Brent торгуется к диапазоне $51,45 — $52,77. Выход из цены из диапазона определит направление курса рубля.

Ожидается рост нефтяных котировок выше $53 за баррель. Соответственно, по курсу доллара после консолидации на уровне 60 рублей произойдет снижение в зону 59,65—59,72 рубля.

Напомним, 7 августа, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 6,25 коп. (+0,10%), до 60,03 руб., курс евро — на 21,25 коп. (+0,30%), до 70,81 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $2,8 млрд (-3,44%), евро/рубль — 285,0 млн евро (-6,49%).

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