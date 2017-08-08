Балкон выводят из общей жилплощади: Опыт Перми

Пермь, , 08:38 — REGNUM В Пермском крае Росреестр проводит анализ жилого фонда. Сотни тысяч записей проверяют в ручном режиме с тем, чтобы населению приходили квитанции для оплаты взносов на капремонт с указанием общей площади квартир без учёта балкона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом управлении Росрееестра.

Заместитель руководителя регионального ведомства Елена Чернявская отметила, что в Прикамье реестр прав ведётся с 1998 года и на сегодняшний день содержит сведения по более 1 миллиону прав на жилые помещения:

«Специалисты Управления практически в ручном режиме анализируют сотни тысяч записей по жилым помещениям в Едином государственном реестре недвижимости на наличие площади балкона в общей площади квартиры. Для ускорения процесса рекомендуем собственникам жилья самостоятельно известить Управление о необходимости корректировки сведений».

Стоит отметить, что подобная практика должна быть повсеместно на территории России. В связи с внесением изменений в Жилищный кодекс РФ из общей площади помещения исключаются площади балконов, лоджий, веранд и террас.

Добавим, ранее БТИ руководствовались в своей работе приказом Министерства РФ по земельной политике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 04.08.1998 №37 «Об утверждении инструкции о проведении учета жилищного фонда в Российской Федерации», в соответствии с которым общая площадь квартиры определялась как сумма всех ее помещений, включая лоджии, балконы, веранды. В декабре 2004 года Жилищный кодекс Российской Федерации изменил понятие общей площади жилого помещения.

Населению рекомендуют проверить свои квитанции. В случае обнаружения неверных данных об общей площади жилого помещения следует обращаться в Росреестр. Уточнить, изменились ли характеристики объектов недвижимости, также возможно на сайте Росреестра rosreestr.ru с помощью сервиса «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online». Актуализированные сведения направляются в ГИС ЖКХ.