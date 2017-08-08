«Татфондбанк» взыскивает с должников «бюджет небольшого района»

Казань, , 06:47 — REGNUM

В исках обанкроченного ПАО «Татфондбанк» начали фигурировать суммы уже с девятью нолями. В конце июля-начале августа 2017 года конкурсный управляющий банка обратился в Арбитражный суд Татарии с двумя исками, в которых потребовал взыскать в общей сложности около 5 млрд рублей. Для сравнения, например, доходы в бюджет Набережных Челнов на 2017 год должны составить 7,8 млрд рублей. Об этом передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы дела.

26 июля 2017 года конкурсный управляющий банка обратился с иском сразу к трём компаниям — ООО «Газовик» (Пестречинский район, село Богородское), ООО «Стар Бет» и ООО «Шарт» из Казани. Истец требует взыскать с компаний в общей сложности 3 477 642 612 рублей. Самый крупный должник из них — ООО «Газовик», с которого взыскивается более 1,73 млрд рублей долга. По данному иску судом на 24 августа назначено собеседование. По данным ЦБ РФ, ООО «Газовик» владеет 9,9% доли ООО «Новая нефтехимия». А та, в свою очередь, акционер «Татфондбанка» с долей участия 17,36%.

Второй иск подан 2 августа к ООО «Новая электроника» из Казани. В нём конкурсный управляющий банка требует обанкротить должника. Сумма финансовых претензий — 1 511 850 960,2 рубля. Иск к производству пока не принят, заседание не назначено. Известно, что речь идёт о кредите, ранее выданном ООО.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ПАО «Татфондбанк» был лишён лицензии 3 марта, а признан банкротом 11 апреля 2017 года. До 10 апреля 2018 года продлится конкурсное производство.

Экс-глава правления «Татфондбанка» находится в СИЗО. В отношении него возбуждено несколько уголовных дел.

Напомним, его задержали в день отзыва лицензии «Татфондбанка». В отношении него СКР возбудило уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». По версии следствия, сотрудники «Татфондбанка» представили фиктивные документы о финансовом состоянии кредитной организации с целью получения кредита. Полученные средства в размере более 3 млрд рублей были переведены на расчетные счета аффилированных организаций ПАО «Татфондбанк».

Следственные органы считают, что работники «Татфондбанка» и «дочерней» инвестиционной компании «ТФБ Финанс» участвовали в хищении денежных средств вкладчиков ПАО «Татфондбанк». С июня по декабря 2016 года путём обмана и ввода в заблуждение свыше 1,1 тысячи вкладчиков убедили перевести деньги под доверительное управление в ООО «ИК «ТФБ». Общая сумма средств превышает 1,17 млрд рублей.

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«Татфондбанк» являлся одним из крупнейших банков Татарии, по размеру активов занимал 42-е место в банковской системе РФ. Филиалы и крупные офисы организации были в Москве и Санкт-Петербурге, в Нижегородской, Саратовской, Самарской, Ярославской, Воронежской, Новосибирской областях, а также в Удмуртии, Башкирии, Чувашии, Марий Эл, Пермском крае.