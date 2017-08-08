Антироссийские санкции США осложнят положение на газовом рынке в ЕС

Вашингтон, , 04:21 — REGNUM Неопределенность на европейском рынке газа из-за нового пакета антироссийских санкций будет расти, сообщает международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s (S&P).

В обзоре «Могут ли США перекрыть российский газ Европе?» по антироссийским санкциям аналитики отмечают, что строительство российских газопроводов может пострадать от новых рестрикций. Также ожидаются трудности в техобслуживании действующих газопроводов, например, идущих по украинской территории.

Отмечается, что в результате покупатели газа в Европейском союзе могут временно лишиться энергоресурса, что связано с возникающей неопределенностью.

Аналитики пояснили, что неопределенность вызвана формулировкой закона об очередных санкциях. С одной стороны прямых санкций в отношении проектов по поставке газа нет, но при этом есть возможность применить их в конкретных ситуациях.

Напомним, новый пакет антироссийских рестрикций начал действовать со 2 августа. Реакция со стороны ЕС не была однозначной.

Читайте подробнее: «Антироссийские санкции США нарушают нормы международного права»

В отличие от Германии, Великобритания не согласилась с США. Как сказал британский чиновник, «санкции станут важным сигналом Москве о том, что действия России на Украине и в Сирии, вмешательство во внутренние дела других стран, а также подрыв главенства права получат самый жесткий ответ».

Читайте также: National Interest: Ответят ли страны ЕС США за санкции против России?

Читайте ранее в этом сюжете: «Вашингтон почувствовал себя в силе воевать за газовый рынок Европы»