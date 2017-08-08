«Нафтогаз Украины»: «Мы гарантируем бесперебойный транзит»

Киев, , 02:00 — REGNUM Транзит газа по газотранспортной системе (ГТС) Украины будет бесперебойным, заявил главный коммерческий директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко в эфире украинского «Пятого канала».

В ответ на заявление украинского министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика о том, что транзит газа через ГТС сопряжен с рисками, Витренко заверил:

«Мы гарантируем бесперебойный транзит».

Подтверждением тому являются, по словам функционера «Нафтогаза», возросшие капитальные вложения в ГТС в текущем году: они повышены в 2,5 раза. В первые шесть месяцев 2017 года план работы ГТС перевыполнен на три процента.

Напомним, 6 августа Насалик заявил, что действия «Нафтогаза» по ГТС «бестолковы», и именно из-за них «Укртрансгаз» может оказаться не готов к прокачке газа:

«Я поддерживаю «Укртрансгаз» в их видении, я считаю бестолковой политику НАК «Нафтогаз» относительно транспортной системы». Он назвал ситуацию в случае неготовности ГТС катастрофической.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 августа Витренко заявил, что украинская сторона может увеличить исковые требования к российской компании «Газпром» по спору о транзите газа на пять миллиардов долларов.

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