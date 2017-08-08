Fitch повысило прогноз роста мировой экономики в 2017 году

Нью-Йорк, США, , 00:09 — REGNUM Международное рейтинговое агентство Fitch повысило свой прогноз по росту мирового ВВП в 2017 году до 3%, в 2018 году — до 3,2%, говорится в пресс-релизе агентства.

Напомним, в предыдущем прогнозе, который был представлен в июне, Fitch прогнозировало рост мировой экономики в 2017—2018 годах на 2,9% и 3,1% соответственно.

Пересмотр прогноза аналитики агентства объясняют несколькими факторами, однако главный из них — более активные, чем ожидалось, темпы роста экономик развивающихся государств, в частности Китая. Прогноз по росту экономики КНР в 2017—2018 годах улучшен на 0,2 и 0,4 процентных пункта — до 6,7% и 6,3% соответственно.

«Необходимость пересмотра обусловлена показателями развивающихся рынков — в частности Китая, восстановление которого, скорее, объявлялось, чем ожидалось. Вместе с тем данные продолжают свидетельствовать о синхронном глобальном росте как развитых, так и развивающихся экономик», — прокомментировал главный экономист Fitch Брайан Култон.

Агентство также сообщает, что рост ВВП США во втором квартале 2017 года составил 0,6%. Аналогичный показатель роста зафиксирован в еврозоне, где положительную динамику показали Испания и Франция. ВВП Великобритании остался на уровне 0,3%.

Напомним, в июле Медународный валютный фонд в своём обновлённом глобальном макропрогнозе подтвердил свой прогноз роста мирового ВВП в 2017 году на уровне 3,5%, в 2018 году — 3,6%.