В Крыму более 108 тыс. человек отключены от электроснабжения

Симферополь, , 23:47 — REGNUM Более 108 тыс. человек на Крымском полуострове остались без электричества после начала временных отключений по ранее введенному графику, сообщает 7 августа Минэнерго России.

По информации ведомства, в Севастополе отключены от электроснабжения 24,8 тыс. человек, а в Республике Крым — 83,9 тыс.

Ранее энергетики уже сообщали о введении на Крымском полуострове графика временных отключений электроснабжения. С 20:22 до 20:41 мск начались отключения потребителей в общем объеме 70 МВт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму несколько последних суток стоит 40-градусная жара, поэтому местные жители массово подключают вентиляторы и кондиционеры. В результате энергосистема полуострова к 6 августа зафиксировала новый рекорд летнего потребления электроэнергии.

Представители «Крымэнерго» просят крымчан и гостей полуострова сократить потребление электроэнергии в вечерние часы.

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