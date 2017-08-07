В Крыму готовятся к временным отключениям электроэнергии

Симферополь, 7 августа 2017, 23:13 — REGNUM На Крымском полуострове введены графики временного отключения электричества, сообщает 7 августа Минэнерго России.
«Отдана команда на ввод графиков временного отключения потребления: по «Крымэнерго» — 56 МВт; по «Севастопольэнерго» — 14 МВт», — указано в сообщении.
Причиной введения графика отключений является использование потребителями большого количества вентиляторов и кондиционеров. Это привело к предельным объемам потребления электрической энергии на Крымском полуострове.
Представители «Крымэнерго» уже обратились к крымчанам и туристам с просьбой сократить потребление электроэнергии в вечернее время.
Как сообщало ИА REGNUM, после воссоединения Крыма с Россией европейским компаниям запрещено обеспечивать регион технологиями и оборудованием, относящимся к сфере энергетики.
10 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что строящиеся в Крыму электростанции оснащены турбинами, изготовленными в России из отечественных компонентов.
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