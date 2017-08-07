В Крыму готовятся к временным отключениям электроэнергии

Симферополь, , 23:13 — REGNUM На Крымском полуострове введены графики временного отключения электричества, сообщает 7 августа Минэнерго России.

«Отдана команда на ввод графиков временного отключения потребления: по «Крымэнерго» — 56 МВт; по «Севастопольэнерго» — 14 МВт», — указано в сообщении.

Причиной введения графика отключений является использование потребителями большого количества вентиляторов и кондиционеров. Это привело к предельным объемам потребления электрической энергии на Крымском полуострове.

Представители «Крымэнерго» уже обратились к крымчанам и туристам с просьбой сократить потребление электроэнергии в вечернее время.

Как сообщало ИА REGNUM, после воссоединения Крыма с Россией европейским компаниям запрещено обеспечивать регион технологиями и оборудованием, относящимся к сфере энергетики.

10 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что строящиеся в Крыму электростанции оснащены турбинами, изготовленными в России из отечественных компонентов.

Читайте ранее в этом сюжете: Песков снова объяснил, откуда в Крыму «немецкие» турбины