«Нафтогаз» намерен на $5 млрд увеличить размер иска к «Газпрому»

Киев, , 22:32 — REGNUM Украинская сторона может увеличить на $5 млрд исковые требования к российской компании «Газпром» по спору о транзите газа. Об этом 7 августа сообщил коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в эфире украинского «Пятого канала».

«По транзитному контракту мы ждём решение по нашим искам… — сказал Витренко. — Наши исковые требования — уже более $13 млрд, которые мы уже выставили, а мы ещё выставим более чем на $5 млрд».

Коммерческий директор «Нафтогаза» также прокомментировал заявление министра энергетики Украины Игоря Насалика о том, что компания «Укртрансгаз» может оказаться технически не готова к прокачке газа из-за решения «Нафтогаза» сократить инвестиции в газотранспортную систему Украины.

«С нашей точки зрения, нет никаких оснований переживать относительно надёжности работы украинской ГТС. Мы гарантируем бесперебойный транзит», — заявил Витренко.

Напомним, Стокгольмский арбитражный суд, как ожидается, не позднее 30 ноября 2017 года должен вынести решение по двум спорам между «Газпромом» и «Нафтогазом» — о поставках газа на Украину и его транзите через украинскую территорию.

«Газпром» пытается взыскать с украинской компании свыше $37 млрд за недобор топлива по условию «бери или плати», а также за неоплаченные Киевом поставки в мае-июне 2014 года, включая пени. «Нафтогаз» во встречном иске, в частности, требует от «Газпрома» компенсации за снижение объёмов транзита и низкую транзитную ставку.

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