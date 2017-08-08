С «Нордавиа» требуют вернуть долг за обслуживание авиапарка

Москва, , 09:00 — REGNUM Компания ООО «Норд-текник», специализирующаяся на техническом обслуживании авиапарка, обратилась в Арбитражный суд Архангельской области с требованием уплаты долга по договору об оказании соответствующих услуг. Ответчиком выступила авиакомпания АО «Нордавиа — региональные авиалинии», сумма требований составила около 60 млн руб.

Как говорится в официальном заявлении ООО «Норд-текник», опубликованном на сайте «АвиаПорт», все претензии, направленные компанией в адрес авиаперевозчика с предложением погасить задолженность и урегулировать спор во внесудебном порядке, оставлены без ответа, в свою очередь представители авиакомпании заявляют в СМИ, что все предъявленные долги является «техническими», несмотря на то, что подобный термин в юридической практике попросту отсутствует.

«Норд-Техник» в своем официальном сообщении утверждает, что «АО «Нордавиа — региональные авиалинии» является участником множества судебных разбирательств. Долг, предъявленный к компании в судах различных инстанций, составляет более полумиллиарда рублей (не считая совокупный долг в размере 10 млрд. рублей)».

18 июля Росавиация ввела против АО «Нордавиа — региональные авиалинии» санкции в виде ограничения действия сертификата эксплуатанта до 30 августа 2017 года. Однако перевозчик продолжает продажу билетов, в том числе и на осень, указывая, правда, что полеты осуществляются компанией Red Wings. При этом Red Wings, принадлежащая тем же владельцам, в июле уже допустила отказ от выполнения рейсов Мурманск-Москва, билеты на которые были частично распроданы. Отмена рейсов из Мурманска в Москву вызвала серьёзную обеспокоенность у региональных властей, в связи с чем губернатор области Марина Ковтун поручила региональному Минтрансу подготовить обращение в Ространснадзор с просьбой о проверке деятельности авиакомпании Red Wings.