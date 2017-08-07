«Нафтогаз» не исключает закупки газа в России в критической ситуации

Киев, , 22:02 — REGNUM Компания «Нафтогаз Украины» не исключает закупки газа у России в случае возникновения критической ситуации в предстоящий отопительный период. Об этом 7 августа заявил коммерческий директор компании Юрий Витренко в эфире украинского «Пятого канала».

«В этом году, с учётом позитивного результата Стокгольма, мы можем брать, в принципе, российский газ. Это отдельный вопрос, будем мы брать или не будем, но в каком-то таком случае мы можем брать газ из России», — сказал Витренко.

В конце июля президент Украины заявлял , что не исключает возобновления закупок природного газа в России при условии установления «будет конкурентоспособной» цены.

Напомним, что Украина не закупает газ у России с ноября 2015 года, однако продолжает закупки транзитного российского газа у европейских поставщиков.

«Нафтогаз» судится с российским «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже. Украинская компания подала иски по двум контрактам: о транзите российского газа в ЕС через территорию Украины и о купле-продаже российского газа. 1 июня стало известно, что Стокгольмский суд своим предварительным решением удовлетворил требование «Нафтогаза» о пересмотре цены по заключённому в 2009 году контракту на закупку природного газа у «Газпрома» с учётом рыночных условий.

Согласно решению суда, цена на российский газ для Украины должна быть пересмотрена с IV квартала 2014 года, и теперь цена на газ должна привязываться не к мировым ценам на нефть, а к ценам на газовом рынке.

Отдельным решением Стокгольмского арбитража отменено условие контракта «бери или плати», согласно которому Украина должна была ежегодно покупать 52 млрд кубометров газа либо оплачивать его стоимость. Кроме этого, удовлетворено требование «Нафтогаза» о полной отмене запрета со стороны «Газпрома» на реэкспорт газа.