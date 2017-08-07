«Вашингтон почувствовал себя в силе воевать за газовый рынок Европы»

Мадрид, , 20:57 — REGNUM Антироссийские санкции, подписанные на днях Трампом, — это открытие европейского фронта в газовой войне США и РФ, считает испанская El Economista.

«Если предыдущие пакеты санкций, принимаемых Конгрессом США и поддерживаемых Евросоюзом, подавались как акт возмездия в отношении Москвы за ее агрессию против Киева, то на этот раз становится ясно, что до российско-украинского конфликта Америке дела особого нет, — считают авторы редакционной статьи издания. — Вашингтон почувствовал себя в силе бороться за газовый рынок Европы».

Авторы отмечают, что, начиная с 2005 года, США постепенно наращивали объемы добычи сланцевого газа и уменьшали затраты на его производство, совершенствуя технологии. Добыча росла и продолжает расти, опережая внутреннее потребление продукта. Таким образом, уже в следующем году, согласно выкладкам министерства энергетики США, Штаты превратятся из страны, импортирующей газ, в государство, экспортирующее этот вид топлива.

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«Компания Cheniere Energy открыла первый терминал по сжижению газа в Сабин Пасс, штат Луизиана, в южной части Соединенных Штатов в прошлом году. Это позволило начать перевозку СПГ в промышленных масштабах. С момента ввода в эксплуатацию этого терминала, 13% общего объема поставок было ориентировано на Европу, — приводят данные аналитики. — Четыре других подобных проекта реализуются в Техасе и Мэриленде на восточном побережье США. Это сделает Америку страной с наиболее развитой в мире инфраструктурой такого типа».

«Первоначально поставки американского СПГ были ориентированы на Азию, но с уменьшением затрат цена становится конкурентоспособной и для того, чтобы спорить с Россией за европейский рынок», — резюмирует издание.

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