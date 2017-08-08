Водки нет, а хлеба много: в чем Казахстан способен обойтись без импорта

Астана, , 06:06 — REGNUM Исследование соотношения производства и потребления пищевых продуктов может показать интересные закономерности и дать возможность сделать нетривиальные выводы. Об этом на примере Казахстана рассказывает в своей статье постоянный автор ИА REGNUM Марат Шибутов.

Судя по информации о балансе производства и потребления, ситуацию в Казахстане можно разделить на несколько категорий. Так, например, с традиционно казахскими видами продукции дела обстоят совсем неплохо. По мясу, муке, крупам и рису процентное соотношение колеблется от 84 до 100%, обеспечивая, таким образом, хороший показатель продовольственной безопасности по этим продуктам. Отдельно стоит выделить такой продукт, как мука. Показатель баланса по которому достигает 209%, что говорит о том, что у Казахстана прекрасные возможности по экспортированию этого продукта.

Гораздо слабее дела обстоят в области производства молока и молочных продуктов. И уж совсем слабо — в винно-водочной и табачной области.

С чем это связано и каковы перспективы развития пищевой промышленности Казахстана, читайте в статье: Продовольственная безопасность Казахстана: проживет ли страна без импорта?

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