Загадочная болезнь мурманской сёмги: 10% рыб заражено

Мурманск, , 18:32 — REGNUM

Не во всех реках Мурманской области можно обнаружить дикую сёмгу, поражённую ульцеративным дермальным некрозом. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, стало известно по итогам совещания рабочей группы, которое прошло в мурманском комитете по ветеринарии.

«В текущем году через рыбоход Нижнетуломской ГЭС прошло 4747 экземпляров атлантического лосося, из них 4% с признаками ульцеративного дермального некроза, — пояснили в комитете. — На рыбоучётном заграждении, установленном на реке Кола в Магнетитах, учтено 1124 экземпляра рыбы, в том числе 6% с признаками заболевания».

Как сообщили в ведомстве, сейчас шесть изъятых на рыбоучётном заграждении экземпляров производителей атлантического лосося с признаками заболевания на различных стадиях изучают специалисты Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной ветеринарии им. Я.Р. Коваленко в Москве.

Напомним, окончательный диагноз сёмге, которая массово гибнет в реках Мурманской области на протяжении нескольких лет, был установлен летом 2016 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ульцеративный дермальный некроз регистрировался ещё в 18 веке, под названием «болезнь сёмги» — до середины 1960-х годов, когда заболевание впервые было обнаружено на юго-западе Ирландии. Затем болезнь постепенно распространилась на реки на Британских островах, позднее — в соседние районы. Случаи массовых вспышек болезни прекратились в середине 1970-х годов.

О том, что рыбаки обнаружили в одной из рек Мурманской области больную сёмгу в 2017 году, стало известно в июле. В 2016 году фиксированное количество погибших особей в Мурманской области составило 231 экземпляр, что меньше, чем в 2015 году — 763 экземпляра.

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