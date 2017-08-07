Красноярск планирует увеличить грантовые программы

Красноярск, , 22:15 — REGNUM В ходе еженедельного селекторного совещания глава Красноярска акцентировал внимание на темах, обсуждавшихся на Совете по развитию местного самоуправления при президенте РФ. Напомним, 5 августа в Кирове Владимир Путин провёл заседание совета, на котором рассматривался ход реализации федерального проекта по формированию комфортной городской среды и вопросы участия населения в осуществлении местного самоуправления. В совет входят представители федерального правительства, 35 представителей субъектов страны, Красноярский край в совете представляет глава города Красноярска Эдхам Акбулатов.

Открывая заседание, глава государства подчеркнул: «Только при постоянном, неформальном, заинтересованном общении с жителями можно узнать, почувствовать, что их действительно волнует, и вместе с гражданами добиваться решения насущных задач, строить планы развития. Одно из ключевых направлений, требующих максимально тесного взаимодействия между жителями и местной властью, — это благоустройство».

В ходе заседания совета Владимир Путин отметил, что программа «Городская среда» направлена не только на благоустройство городских территорий, но, и в первую очередь, на консолидацию общества. Заслушав представленные отчёты о реализации программы, президент выступил за её продление.

«Правительству будут даны необходимые поручения о включении этих расходов в бюджет следующего и как минимум последующих двух лет, в объеме не меньшем, который выделяли в 2017 году», — сказал Владимир Путин.

В этом году впервые в истории страны реализуется масштабная федеральная программа по формированию комфортной городской среды. Из федерального бюджета на эти цели выделено 25 миллиардов рублей. Красноярск также принимает участие в программе. В её рамках ведётся благоустройство знакового общественного пространства — левобережной набережной реки Енисей. Кроме того, во всех районах Красноярска, будут отремонтированы 215 дворов.

«В настоящее время работы ведутся на 204 дворах. На средства, образовавшиеся в результате экономии, будут благоустроены ещё 11 дворовых территорий. Сейчас необходимо провести торги. В связи с этим перед руководителями районных администраций поставлена задача тщательно подготовить все необходимые документы, еще раз согласовать с жителями объемы работ, которые необходимо будет провести», — отметил Эдхам Акбулатов.

Также мэр поручил предоставить информацию, по какому количеству дворовых территорий, с указанием адресов, проведены дополнительные встречи с жителями по уточнению проектных решений, и как эти предложения учитываются при выполнении работ.

Подводя итоги селекторного совещания, глава города Красноярска Эдхам Акбулатов подчеркнул: «Городские конкурсы «Самый благоустроенный район», «Красноярск рукотворный», конкурс молодежных инициатив «Искра» должны быть связаны с программой «Городская среда». Наши грантовые программы, скорее всего, необходимо будет увеличивать по своим масштабам. Причем эти программы должны быть взаимоувязаны с проектом «Городская среда», чтобы развивать благоустроенные в рамках федеральной программы общественные пространства. Безусловно, опыт взаимодействия с обществом, который будет наработан в результате реализации программы «Городская среда», должен тиражироваться в другие сферы деятельности муниципалитета».