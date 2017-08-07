Долги воронежских УК достигли 1,3 млрд: кто виноват?

Воронеж, , 17:12 — REGNUM Управляющие компании и организации коммунальной сферы Воронежской области задолжали поставщикам коммунальных ресурсов более 1,3 млрд рублей. Такие данные корреспонденту ИА REGNUM привели в областной прокуратуре 7 августа.

Судя по результатам проверок, которые проводились надзорным ведомством, именно управляющие компании являются основными должниками поставщиков ресурсов, и именно долги УК становятся причиной отключения, например, горячей воды.

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В прокуратуре привели пример — ТСЖ «Север» задолжало за услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению около трех миллионов рублей. Около двух миллионов рублей на оплату этих услуг за последний год УК получила от жителей обслуживаемых домов. Однако деньги, по какой-то причине, на оплату услуг не пошли, а оказались на счетах компании. В числе нарушителей оказалась и одна из крупнейших в городе УК — АО «УК Ленинского района».

Долги управляющих компаний в 2012 году стали причиной глобальных — на три месяца — отключений горячей воды в домах воронежцев. Из-за высокой дебиторской задолженности с газовиками не смог расплатиться МУП «Воронежтеплосеть», а результатом стало прекращение подачи газа и отключение горячей воды жителям, большинство из которых исправно оплачивали услуги.

Сами же коммунальщики жалуются на долги со стороны жителей. Согласно недавно опубликованным данным, около 40% воронежцев, которые живут в муниципальных квартирах, имеют долги за ЖКХ, причем у некоторых этот долг достигает миллиона рублей. Долг владельцев приватизированных квартир в мае составлял более 900 млн рублей. Впрочем, подавляющее большинство воронежцев все же исправно платит по счетам: по данным АО «Единая процессинг-сервисная система жилищно-коммунального хозяйства Воронежской области», платежная дисциплина горожан за четыре года выросла с 95 до 97%.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минстроя РФ, на 1 августа этого года общий долг регионов России за топливно-энергетические ресурсы в ЖКХ составил свыше 196 млрд рублей, а совокупный долг за услуги ЖКХ в июле составил 1,3 трлн рублей.

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