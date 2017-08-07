В 2018 году Севастополь заменит рекордное количество лифтов

Севастополь, , 16:46 — REGNUM В 2018 году Севастополь планирует замену 700 лифтов в жилых домах по программе капремонта жилого фонда. Об этом на аппаратном совещании 7 августа заявил директор департамента городского хозяйства Андрей Чибисов, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Количество многоквартирных домов, ремонт которых планируется выполнить в 2018 году, несколько ниже, потому что мы запланировали масштабную замену лифтов. Поскольку с 2019 года запрещена работа лифтов, срок эксплуатации которых превышает 25 лет», — сказал Чибисов.

Он добавил, что таких лифтов «чуть менее 700». По его словам, сейчас прорабатывается вариант поставки в город всего трехлетнего объема лифтового оборудования в течение одного года — с рассрочкой платежа.

Всего в программу капремонта включено 3 тыс. 272 многоквартирных домов, до 2046 года будет отремонтировано семь миллионов квадратных метров. Общий объем финансирования, начиная с 2015 года — 2,845 млрд рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2017 год — последний год поддержки программы из средств федерального бюджета. С сентября 2016 года в городе ввели сбор взносов за капремонт, и уже в 2017 году часть жилья ремонтируют на деньги, собранные с населения, в будущем году к ним прибавятся 693 млн из городского бюджета.

Добавим, что в Севастополе по программе капремонта проводятся пять видов услуг — ремонт кровель, фасадов, фундаментов, замена инженерных сетей и лифтов.