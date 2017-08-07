В Ростове-на-Дону мусорные баки хотят спрятать под землю: деньги на ветер?

Ростов-на-Дону, , 16:19 — REGNUM

Коммунальщики Ростова-на-Дону приняли очередной вызов сити-менеджера города-миллионника. Виталий Кушнарев инициировал разработку проекта подземных контейнеров, предназначенных для бытового мусора. В этом вопросе южная столица может перенять опыт города-курорта Сочи, принявшего в 2014 году Олимпийские игры, передает ИА REGNUM.

Суть новшества заключается в том, что контейнер спрятан под землю. Его накрывает герметичная крышка, которая исключает появление зловонного запах и разброс мусора. Как пишет газета «Ростов официальный», тестировать вмурованные в землю мусорные жбаны планируется начать в центре донской столицы. Срок реализации проекта пока не определен.

«Концепция, безусловно, интересная. Более того, она уже реализована в ряде европейских стран. Есть подобные контейнерные площадки в Москве и Санкт-Петербурге. Важно в первую очередь тщательно следовать технологии обустройства подобных мест и обеспечить регулярный вывоз мусора на таких площадках. С другой стороны, необходимо наряду с этим обеспечить возможность раздельного сбора мусора, которая тоже сегодня активно внедряется. Если конструкция новых контейнерных площадок будет отвечать требованиям по раздельному сбору и сортировке, тогда проект имеет все шансы на перспективу», — прокомментировал инициативу в беседе с корреспондентом ИА REGNUM руководитель движения «ЭКА» в Ростовской области Григорий Болдырев.

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Напомним, в июле Ростовская область вошла в десятку российских регионов по наличию зловонных очагов. Это следует из данных, нанесенных на интерактивную карту свалок, которую ведут эксперты регионального отделения Общероссийского народного фронта. Также определен явный лидер антирейтинга — это культурная столица донского региона Таганрог.

По мнению активистов-«фронтовиков», главная проблема в наличии большого числа свалок — в организации и не налаженной системе по приему и переработке мусора. Кроме того, виной разрастающейся проблеме — затянувшееся строительство межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих комплексов (МЭОК).

«Проблема в том, что согласовательные процессы, поиск инвестора крайне затянуты. По официальным заявлениям, первый, Шахтинский МОЭК, будет запущен уже в этом году. Однако нынешнее состояние этого проекта вызывает большие сомнения, что работы будут завершены в обозначенный срок, и отходоперерабатывающий комплекс запустят сразу на полную мощь», — отмечали ранее эксперты ОНФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле было объявлено, что до конца 2017 года работа по возведению МЭОК закипит на четырех площадках. В частности, строить заводы начнут в Волгодонском, Красносулинском, Мясниковском районах и неподалеку от Новочеркасска. Остальные четыре предприятия — в Миллеровском, Сальском, Неклиновском и Морозовском районах — заложат в 2018 году.

«Надо проявить максимум настойчивости, расторопности, жесткости в решении этого вопроса. Если хотите, чтобы на территории был порядок, с головой погружайтесь в «мусор», лично принимайте безотлагательные решения», — поручил весной губернатор Ростовской области Василий Голубев.

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