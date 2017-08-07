Греф: прибыль «Сбербанка» по итогам полугодия составила 317 млрд рублей

Москва, , 16:20 — REGNUM В ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным глава «Сбербанка» Герман Греф заявил, что чистая прибыль банка по итогам первого полугодия составила 317 млрд рублей, сообщает 7 августа пресс-служба президента.

«За первое полугодие у нас по сравнению с прошлым годом прибыль выросла на 38 процентов, хотя прошлый год был рекордным за всю нашу историю», — заявил в ходе встречи Греф, отмечая, что чистая прибыль по итогам полугодия составила 317 млрд рублей.

Он сообщил, что выдача кредитов юридическим лицам по сравнению с 2016 годом выросла на 11%, а физическим лицам — на 20%.

Также глава «Сбербанка» добавил, что текущий год будет для банков лучше, чем предыдущий.

«Это ещё может быть результатом того, что крупные наши компании с госучастием начали создавать вокруг себя малые и средние предприятия. Вы знаете, это одно из направлений работы Правительства», — отметил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле восемь крупнейших банков России заявили о своём выходе из Ассоциации российских банков (АРБ), среди них: «Сбербанк», ВТБ, ВТБ 24, «Альфа-банк», ФК «Открытие», «Бинбанк», «Россельхозбанк и «Газпромбанк». Это случилось из-за снижения эффективности работы ассоциации и несогласия с оценками ежегодного доклада АРБ о деятельности банков.

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18 июля вице-президент АРБ, доктор экономических наук Александр Хандруев заявил, что выход из ассоциации пойдет на пользу всему банковскому сообществу.

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