Жители Латвии негативно оценили экономическое положение в стране: опрос

Рига, , 16:04 — REGNUM Почти три четверти населения Латвии (74% опрошенных) оценивают экономическое положение в стране как плохое, свидетельствует опрос «Евробарометра», сообщает LETA.

22% респондентов назвали экономическое положение Латвии хорошим, а 4% не смогли дать ответа на вопрос. Среди европейцев почти половина, или 46% считают, что экономическое положение в их стране хорошее. С 2016 года удовлетворенность возросла на 5%. В Финляндии экономическое положение страны считают хорошим 59% опрошенных, в Португалии — 33%, в Бельгии — 60%, в Венгрии — 41%.

Финансовое положение своих семей в Латвии хорошим назвали 62% опрошенных, плохим — 36%. Нынешнее рабочее место считают хорошим 58% латвийцев, плохим — 19%.

Экономическая ситуация в Латвии в последующие 12 месяцев не изменится, считают 62% респондентов. 59% заявили, что ситуация не изменится в сфере занятости, а 53% считают, что не изменится экономическая ситуация в ЕС. Такого же мнения придерживается большинство опрошенных и в Европе.

Также респондентам были предложены несколько вариантов ответа на вопрос, закончилось ли влияние экономического кризиса на рынок труда. 56% опрошенных в Латвии выбрали вариант «худшее еще впереди», а 35% ответили, что худшее уже позади. В ЕС вариант «худшее впереди» выбрали 40% опрошенных.

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