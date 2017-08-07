На Змиевской ТЭС на Украине закончили перевод энергоблока на газовый уголь

Киев, , 16:04 — REGNUM Энергетический блок №2 Змиевской ТЭС переведен на газовый уголь, сообщили 7 августа в пресс-службе Харьковской областной государственной администрации.

Согласно сообщению, второй блок теплоэлектростанции переоснащен таким образом, чтобы вместо энергетического угля марок «АШ» (штыб, антрацитовый уголь фракцией 0−6 мм) и «Т» (тощий уголь) потреблять газовый уголь марок «Г» (газовый) и «ДГ» (длиннопламенный газовый уголь).

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Отмечается, что на данный момент блок №2 еще не введен в эксплуатацию — продолжаются пусконаладочные работы. Помимо этого станция продолжает накапливать антрацитовый уголь, к сегодняшнему дню на складах Змиевской ТЭС хранится более 110 тыс. тонн угля.

Напомним, ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявлял, что 1 июня 2017 года будет введен в эксплуатацию блок №2 Змиевской ТЭС, а 1 августа — блок №5.

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