Власти Феодосии хотят через суд снести 250 самостроев

Феодосия, Крым, , 15:51 — REGNUM Администрация Феодосии подала иски в суд о сносе около 250 объектов, находящихся в стометровой береговой зоне. Об этом на пресс-конференции в Симферополе 7 августа заявил глава администрации города Станислав Крысин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Уже завершена ревизия всех строений в стометровой зоне. Мы знаем все здания и сооружения, их собственников. Но просто так прийти и снести их мы не можем. Ведётся претенциозная работа, поскольку это капитальные строения, где у людей есть государственные акты и право собственности. На сегодняшний день у нас подано около 250 исков в суд на такие госакты», — уточнил Крысин.

Он также отметил, что сейчас на территории городского округа обнаружено около 150 незаконных объектов строительства, возведённых без необходимых разрешительных документов.

«Решение об их демонтаже принимает городская комиссия по выявлению и сносу самовольных строений. На снос самостроев в Феодосии из республиканского бюджета выделено 60 млн рублей», — подчеркнул глава администрации приморского города.

Напомним, власти Феодосии заявляли о своём намерении подать в суд на местного застройщика, чтобы заставить его восстановить участок Тихой бухты в Коктебеле, разрушенный незаконным строительством.

Также отметим, что в прошлом месяце феодосийцы, проживающие на улице Одесская, которым местные коммунальщики отключили газ после того, как они отказались платить по 30 тысяч рублей за ремонт вентиляционных каналов, выиграли суд у администрации города. Суд обязал МУП «ЖЭК №3» отремонтировать каналы за свой счёт и подать данные о подключении котлов в «Крымгазсети».

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле глава Крыма Сергей Аксёнов постановил запретить строительство и реконструкцию объектов капстроительства в восьми городах и шести районах полуострова до 2018 года, пока архитектурный градостроительный совет будет проводить проверку.

«Запретить до 1 января 2018 года осуществление строительства и реконструкции объектов капитального строительства (за исключением объектов, строительство которых ведется с привлечением средств федерального бюджета, бюджета Республики Крым, местных бюджетов) до проверки разрешительной документации архитектурным градостроительным советом Республики Крым», — говорится в распоряжении Сергея Аксёнова.

Введённый мораторий коснулся, в частности, Алушты, Евпатории, Керчи, Сак, Симферополя, Судака, Феодосии и Ялты, а также Бахчисарайского, Ленинского, Раздольненского, Сакского, Симферопольского и Черноморского районов.