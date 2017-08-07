Турецкая авиапромышленность крепнет — Anadolu

Анкара, , 15:50 — REGNUM Число пассажиров, проходящих через турецкие аэропорты, увеличилось на 7,4% в сравнении с аналогичным периодом 2016 года, об этом заявили чиновники, сообщает 7 августа Anadolu.

С января по июль 2017 года свыше 105 млн человек прошли через аэропорты Турции, в 2016 году данный показатель составил 97 млн 900 тыс. человек.

Что касается пассажиров, путешествующих между государствами, то их число увеличилось на 12,4% и составило примерно 44 млн 200 тыс. человек.

Также выросли и грузовые перевозки, которые в 2017 году составили 1 млн. 800 тыс. тонн, что выше на 8,5%, чем в предыдущий период.

За первые три месяца 2017 года Турция обслужила более 1 млн самолетов, данный показатель вырос почти на 3%.

Аэропорт Ататюрка, находящийся в Стамбуле, по-прежнему остается самым загруженным в Турции.

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