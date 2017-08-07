Нефть удержала рубль на плаву

Москва, , 16:05 — REGNUM Продолжающийся рост цен на нефть позволил российской валюте удержаться ниже отметки 60 рублей за доллар, несмотря на негативный внешний фон. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 августа заявил зампредправления Локо Банка Андрей Люшин.

«Цены на нефть закрепились выше отметки 52 долларов за баррель, в результате чего курс продолжает консолидироваться у отметки 60 рублей за доллар. Однако, согласно нашим прогнозам, уже в краткосрочной перспективе курс доллара постепенно преодолеет отметку 61 рубль и продолжит движение к 63 рублям», — считает Люшин.

На такое падение, в частности, влияет продолжающееся ухудшение отношений между Вашингтоном и Москвой, уверен он.

«Учитывая тот факт, что в Вашингтоне планируют ответить на высылку сотрудников консульства США в России, в конгрессе могут начать рассматривать дополнительные меры давления на Россию с помощью введения санкций, что также скажется на рубле», — опасается Люшин.

Кроме того, по его словам, на рубль также оказывают давление и фундаментальные факторы.

«В первую очередь это фактор платежного баланса и напряженной ситуации в финансовом секторе», — отмечает Люшин.

Поэтому, по его словам, умеренное ослабление рубля будет продолжаться с незначительными перерывами.

Курс рубля к доллару 7 августа зафиксировался в районе 60 рублей благодаря росту цены барреля нефти марки Brent до 52 долларов. Таким образом, курс практически вернулся на показатели января 2017 года, когда цена одного доллара составляла 59,6 рублей. Рубль перешел в стадию плавного ослабления в апреле, после того, как цена американской валюты опустилась до 56 рублей.