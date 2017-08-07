Микрокредиты получат новые правила и ещё больше клиентов

Москва, , 15:59 — REGNUM Значительная часть игроков рынка микрокредитования покидает его из-за ужесточения регулирования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 августа заявил первый вице-президент «Опоры России»Павел Сигал.

За шесть месяцев 2017 года Центробанк РФ исключил из своего реестра 532 микрофинансовые организации. Сегодня количество МФО по всей стране превышает 2 тыс. организаций, однако сокращения продолжатся, считает Сигал.

«Это нормальный процесс формирования рынка микрокредитных организаций, постепенно появляются крупные игроки, которые поглощают или выжимают с рынка более мелкие и слабые организации», — уверен Сигал.

Впрочем, в такой реструктуризации рынка есть и весьма существенные минусы. Так, например, некоторые МФО, которые не попадут в реестр ЦБ, скорее всего, будут продолжать свою работу неофициально.

«С сокращением количества микрофинансовых организаций, входящих в реестр, количество игроков на черном рынке будет расти. Сегодня это один из наиболее значимых рисков для рынка микрокредитования», — опасается Сигал.

Между тем, по его словам, несмотря на заявления властей о выходе экономики из кризиса и улучшения экономической ситуации страны в целом, спрос на микрозаймы среди населения растет. Как ранее сообщал ИА REGNUM, только в Санкт-Петербурге количество людей, которые обращаются в МФО, за полгода 2017 года увеличилось на 184%.

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«На текущий момент спрос на микрозаймы растет на фоне сокращения банковского кредитования и колоссального падения доходов населения», — отмечает Сигал.

При этом, считает он, постепенное улучшение экономической ситуации и активизация банков на рынке кредитования не снизит спрос граждан на «быстрые кредиты».

«Дальнейший рост спроса на микрокредиты будет подстегиваться за счет того, что ситуация у клиентов, которые берут микрозаймы, будет ухудшаться», — считает Сигал.

Между тем, как ранее сообщал глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»), уже осенью 2017 года Госдума рассмотрит законопроект об ограничении процентной ставки микрозаймов. Предполагается, что проценты по таким займам не смогут превысить 1,5-кратный размер всего кредита. Сегодня предельная сумма, на которую может увеличиться долг, достигает 300%.