В Петербурге дорожают продукты, но дешевеет алкоголь

Санкт-Петербург, , 15:34 — REGNUM Оптовые цены на алкоголь в Санкт-Петербурге снизились за полгода. Об этом свидетельствуют данные Петростата.

Согласно отчету, по сравнению с декабрем прошлого года стоимость пива от производителей снизилась на 24,7%. Кроме того, подешевели и сигареты — на 14,4%.

При этом увеличилась оптовая стоимость молока и мяса. Молоко подорожало за полгода на 4%, хлеб из ржаной и пшеничной муки — более чем на 7%, полукопченая колбаса — на 6,7%, вареная — почти на 3%.

Петростат отмечает, что маргарин и крупа стали дешевле примерно на 10%. Заметим, оптовые цены от производителя могут существенно отличаться от потребительских цен на товары, приобретаемые в розницу.

Так, служба статистики приводила данные на 1 августа, согласно которым, например, сливочное масло подорожало на 7% по сравнению с ценами декабря 2016 года, молоко — на 6%, хлеб — на 7,5%, картофель — на 69,5%, капуста — на 82,8%, лук — на 83%, свекла — на 45%, морковь — на 88%, яблоки — на 35,5%. Водка, согласно этим данным, в магазинах подорожала на 3,1%, отечественный коньяк — на 5,1%, шампанское — на 7%, пиво — на 8,%.

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Однако по сравнению с июнем текущего года июльские цены на фрукты и овощи продемонстрировали резкое падение. Подешевели капуста, бананы, картофель, помидоры, лимоны, виноград, огурцы, хотя подорожали апельсины, яблоки и морковь. Также в цене вырос сахар, масло, творог, кофе. Стоимость минимального набора продуктов питания в ценах июля 2017 года составила почти 5 тыс. рублей.

Напомним, как уже писало ИА REGNUM, эксперты убеждены, что дальнейшего роста на сельскохозяйственную продукцию не ожидается, урожай в южных регионах страны покроет возможный ущерб, нанесенный дождливой и холодной погодой на Северо-Западе.

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