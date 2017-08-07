«Росатом – образец эффективности для госкомпаний и госхолдингов России»

Москва, , 14:37 — REGNUM Сводный доклад основан на уточнённых годовых отчётах ответственных исполнителей государственных программ и представленной Минфином России информации о финансировании госпрограмм в рамках федерального бюджета. Росатом вошел в группу исполнителей с высокой степенью эффективности реализации государственной программы Российской Федерации с показателем 92,6%. Госкорпорация заняла первое место по критерию оценки достижения плановых значений показателей (96,3%). Эффективность реализации основных мероприятий государственной программы, реализуемой Росатомом, составила в прошлом году 97,5%. По критерию оценки кассового исполнения расходов федерального бюджета Росатом вошел в тройку лидеров (наряду с Минпромторгом и Минобрнауки), продемонстрировав показатель 98,2%. Таким образом, госкорпорация вошла в шестерку лидеров, реализация которыми госпрограмм была признана высокоэффективной.

«Росатому удается обеспечивать высокий уровень выполнения госпрограммы за счёт глубокой диверсификации производства и роста финансовых показателей, позволяющих своевременно исполнять взятые обязательства, предлагать лучшие ценовые и сервисные условия заказчикам на атомном рынке, — заявил начальник аналитического отдела ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС» Дмитрий Кумановский. — Превращение Росатома в глобальную компанию — это долгосрочная стратегия, требующая не только роста портфеля заказов по основному профилю, но и развития новых направлений деятельности. Это снижает риски от атомного бизнеса после серьёзных происшествий, подобных фукусимским событиям. При снижении энергопотребления на внутреннем рынке из-за роста конкуренции и кризисных явлений Росатом, благодаря зарубежным заказам, сейчас имеет возможность маневрировать своими производственными мощностями, не давая простаивать ведущим предприятиям, сохраняя профессиональные трудовые коллективы. Со временем, когда основные заказы за рубежом будут исполнены, продолжится строительство АЭС в России, о чём уже заявлено в долгосрочной стратегии развития российской энергетики».

«Доля неатомных машиностроительных заказов в 2016 году составляет 42% с потенциалом роста до 55% к 2018 году, — пояснил он. — Активное развитие Росатома как холдинга из 350 предприятий позволяет ему не только с уверенностью смотреть в будущее, но и демонстрировать рост финансовых показателей, являясь образцом эффективности и рационального производства для госкомпаний и госхолдингов России. Портфель зарубежных заказов на 10 лет вперед по итогам 2016 года превысил $130 млрд и вырос на 20% по отношению к 2015 году, увеличена совокупная выработка, до 196,366 млрд кВт. ч), за счёт чего общая доля АЭС в выработке электроэнергии по России превысила 18%, а в европейской части России — 40%. Росатом, развивая свой новый статус глобальной атомной корпорации, в соответствии с лучшими западными коммерческими практиками осуществляет выход на североамериканский топливный рынок для АЭС».