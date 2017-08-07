ЕС предложил отложить переговоры по транзиту газа через Украину – СМИ

Москва, , 14:28 — REGNUM Европейский союз предложил перенести переговоры с Министерством энергетики России по транзиту газа через Украину на октябрь, сообщает 7 августа агентство Прайм со ссылкой на представителя министерства.

Отмечается, что Минэнерго ежегодно говорит об изношенности украинской ГТС, недостаточных инвестициях в её модернизацию и рисках транзита.

«С вице-президентом ЕК по энергосоюзу Марошем Шевчовичем мы регулярно обсуждаем эту ситуацию», — сообщили в Минэнерго.

По словам представителя, очередные консультации планировались на конец августа, однако европейская сторона предложила перенести их на октябрь.

Как сообщало ИА REGNUM, «Газпром» увеличил транзит газа через трубопровод OPAL на 40%. Это связано с тем, что с российской компании снят запрет, наложенный в конце 2016 года. В настоящий момент загрузка трубопровода достигла 71,5 млн кубометров в сутки, тогда как до этого она составляла 56 млн кубометров газа.

Лимит на использование «Газпромом» мощностей Opal был установлен 23 декабря 2016 года по иску правительства Польши и компании PGNiG. Для российской компании был установлен лимит на использование газопровода — не более 50% мощностей.

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